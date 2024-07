Il sostegno a Ugolini Marchetti e Vacchi in pole per conquistare un posto in Regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Ildei partiti alla candidatura di Elenacome presidente dellalancia la corsa del centrodestra alle elezioni del 17-18 novembre. E fa scattare il conto alla rovescia per i due principali aspiranti imolesi di Lega e Fratelli d’Italia a unnelle liste per l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna: Danielee Nicolas. "Ora che lo scacchiere dei candidati alla presidenza sta prendendo forma in maniera definitiva, il mio compito come consigliere regionale uscente sarà quello di raccontare ciò che abbiamo portato avanti in questi ultimi anni", ragiona, reduce da due mandati in viale Aldo Moro. "Credo che sia fondamentale rendicontare le proposte fatte e, soprattutto, i risultati ottenuti, anche se eravamo in opposizione – aggiunge –.