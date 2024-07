Il cordoglio della sindaca | Una tragedia che mi colpisce Mazzetti | Subito chiarezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) "Unache minel profondo. Sono vicina alle famiglie delle vittime e mi stringo a loro insieme a tutta la città. Ci sarà tempo per capire cosa sia successo, compito che spetta solo alla magistratura, ora è il momento del silenzio e del dolore". Sono le parole a caldoIlaria Bugetti, che ieri pomeriggio è arrivata al poligono di tiro appena si è diffusa la notizia del grave incendio nel quale hanno perso la vita due persone mentre un terzo è ricoverato in gravi condizioni al Centro Grandi ustionati di Pisa. Ore di dolore e di super lavoro da parte dei pompieri, delle forze dell’ordine e dei volontari. "Ringrazio le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i volontari per il grande lavoro che hanno fatto dal primo momento e che continueranno a fare fino a che la zona non sarà completamente messa in sicurezza", ha sottolineato Bugetti.