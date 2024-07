I campionati italiani di atletica Osagie brilla d’argento nel peso | Contenta ma posso fare di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Gran bella gara, quella di Vivian Otoibhinel getto deldella categoria promesse deid’leggera che si sono aperti ieri a Rieti. Una medagliapreziosa, condita con il nuovo primato provinciale di m 14,49 che va a migliorare il 14,33 che già deteneva. La, tesserata dal 2016 per la Self Montanari e Gruzza e allenata da Luca Coscelli, nell’ultimo anno si è migliorata di oltre un metro e 70 centimetri; delle prime sette finaliste era anche la più giovane. "Diciamo che sono, ma non felice – dice Vivian – il piazzamento è ottimo, ma il mio cervello dice chevalere molto di più. In pratica ho chiuso la gara al primo lancio, dove mi sono presentata molto sciolta e tranquilla.