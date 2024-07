Due anni in attesa di giustizia Leo investito e ucciso memorial fra stand e ricordi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Duesenza Leo, dueindella. Ma, ancora, è il momento del ricordo: e si tiene domani, al parco comunale di Trezzano Rosa, la seconda edizione delLeonardo Caielli "Skatexperience". Pomeriggio su rotelle, frae intrattenimento, per ricordare il sedicennesulla Padana superiore nel luglio 2022, la sua grande passione per lo skate, tutto quanto di buono ha lasciato in familiari e amici. La prima edizione delfu l’anno passato. E come allora, qualsiasi introito sarà destinato alla prevenzione delle morti sulla strada. L’invito a partecipare arriva anche da Alessandra Brambilla, la mamma del ragazzo. Che, a duedalla tragedia, attende.