Danza sul palco e piatti tipici Festa dello sport seconda serata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) CODIGORO Cominciata ieri sera con la Celebration Band "OI&B" Zucchero e il loro tributo al cantante reggiano prosegue stasera e per il prossimo week end l’"Estate al campo", la tradizionale kermesse agostana, al campoivo "D. Fogli", di Codigoro, organizzata dalla Nuova Unioneiva Codigorese. Un mix di gustosie tanta buona musica, per tutti gli amicinel trentennale della fusione tra le società calcistiche Fulgor e Codigorese e dopo il meritato ritorno in Prima Categoria della società granata.