Dal mito di Olimpia ai deliri woke | il declino delle Olimpiadi

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 lug – Hanno preso il via in questi giorni i Giochi della XXXIIIde di Parigi e oggi cercherò di porre l’accento sul perché, a mio avviso, progressivamente le stessedi abbiano perso tanto di quel fascino che avevano fino a pochi decenni or sono. IldiDa grande appassionato di sport, nonché di storia, fin dalla tenera età ho da subito sentito il fascino dell’evento olimpico: negli anni Ottanta non c’era in tv l’overdose di eventi sportivi di oggi, quindi la possibilità di vedere i migliori atleti del mondo di tutte le discipline, tutti insieme e nell’arco di tre settimane, era un qualcosa di veramente ghiotto. Naturalmente mi interessai immediatamente al lato storico e cercai di recuperare più libri possibili sull’argomento, ricchi di curiosità che andassero al di là del semplice lato agonistico.