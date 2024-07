Calendario scherma oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 27 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Finalmente si parte!, sabato 27, sarà la prima giornata in cui si assegneranno medaglie alle. Il Grand Palais di Parigi è pronto ad ospitare la, in una cornice altamente suggestiva. In pedana per il tabellone individuale scenderanno la spada femminile e la sciabola maschile, per inaugurare i Giochi in una delle discipline da sempre propulsiva per il medagliere dell’Italia. Si inizia alle 10.00 con i trentaduesimi di spada femminile. Saranno tre le azzurre in pedana: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo. Tutte e tre le nostre portacolori sono esentate dal primo turno, ed entreranno indirettamente ai sedicesimi di finale (che partiranno alle 10.50). Rizzi e Sauntuccio si trovano nella stessa parte di tabellone della n.