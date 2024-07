Betty Boop for President | la prima candidata alla Casa Bianca Altro che cartoon per bambini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) È morta, o meglio è stata uccisa a 9 anni,, la figura femminile interprete, il 4 novembre 1932, proprio quattro giornidelle elezioni presidenziali di quell’anno, e per lavolta sugli schermi, unapresidenza degli Stati Uniti d’America. Adesso una donna sulla poltrona dello studio ovalepotrebbe sedercisi davvero: Kamala Harris è unademocratica in carne e ossa, mentre quella virtuale di 92 anni fa è solo un cartone animato, la cui protagonista si chiama, la ragazzina flapper, oggi si direbbe pin-up, sexy, in cilindro, minigonna e tacchetti, con la giarrettiera che fa maliziosamente capolino sulla coscia sinistra.