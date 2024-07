Atp 250 di Kitzbuhel e Umago i risultati degli italiani nelle semifinali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Bologna, 27 luglio 2024 – Altra grandissima prestazione di Matteo Berrettini, che contro Hanfmann centra la nona vittoria consecutiva dalla sconfitta contro Jannik Sinner a Wimbledon e la seconda finale consecutiva, dopo la vittoria di domenica scorsa a Gstaad. Matteo è in forma e si vede: anche contro il tedesco, infatti, conclude la partita senza perdere nessun set, liquidando l’avversario con un doppio 6-4. L’inizio non è stato facile, con Hanfmann che ha trovato il suo punto di forza soprattutto sul servizio, lasciando pochissimo spazio in risposta all’azzurro. Tuttavia, col passare dei game è salito il livello del romano, che ha trovato il break nel quinto game che gli ha consentito di vincere il primo set.