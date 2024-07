Weinstein ricoverato per Covid con polmonite bilaterale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) – Harvey, condannato a 16 anni di carcere a Los Angeles per stupro, è statoquesto venerdì al Bellevue Hospital di Manhattan, a New York, dopo essere risultato positivo al-19 e affetto da. Lo ha confermato il suo rappresentante Craig Rothfeld alla rivista specializzata 'The Hollywood Reporter'. Il produttore L'articoloperconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.