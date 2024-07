Temptation Island Martina dopo l’estate tornerà da Raul | arriva la segnalazione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024)è appena terminato ma le coppie ancora fanno discutere., soprattutto, fra i fidanzati protagonisti indiscussi di questa edizione; e intanto, se il reality si è appena concluso iniziano adre già le prime segnalazioni: come quella giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano sulla coppia romana. ”tonerà conperché più benestante”: laIl viaggio nei sentimenti diDe Ioannon eDumitras si è concluso, ma la coppia continua a far discutere gli spettatori. A scrivere al reality condotto da Filippo Bisciglia è la ragazza romana, per capire se la gelosia del fidanzato potesse arginarsi in qualche modo. Dal canto suo, intanto,avrebbe voluto convivere con la 26enne; convivenza che non si è mai concretizzata a causa dei forti dubbi della ragazza romana.