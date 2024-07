Sette giorni di festa torna da oggi la sagra della pizza e della birra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)la "" nella zona industriale di Corridonia, organizzata dal comitato Crazi. Idipartiranno: sul palco, dalle 21.30, la Andrea Bonifazi Special Band. Gli spaghetti alla carbonara saranno il piatto speciale da ordinare negli stand gastronomici. Domani toccherà ai tortellini alla norcina per poi scendere in pista da ballo insieme a Michele Ranieri, mentre domenica sarà il turnovoce di Elena Cammarone e degli gnocchi alla papera. Il primo agosto showNew Fashion Gia.Man.Dance. Il giorno dopo protagonista la musica dei "Folkappanka", poi il 3 agosto spazio alla "+Rino Live Band". La giornata finale è prevista per il 4 agosto: si tornerà negli anni ’90 con i più grandi successi musicale grazie a "Forever90".