SDCC 2024 | Il produttore di Constantine rivela importanti aggiornamenti sul sequel Esclusivo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Se state ancora sperando in undicon protagonista Keanu Reeves, tenete duro ancora per un po’. Nel 2022 si era diffusa la notizia che Reeves e il regista Francis Lawrence si sarebbero riuniti per il tanto atteso. Da allora la Warner Bros. e la DC sono passate attraverso una totale revisione creativa, mettendo in dubbio lo status di2, ma il film sembra essere ancora in lavorazione e potrebbe essere più vicino di quanto ci si aspetti. Al San Diego Comic Con, ComicBook ha incontrato ildi Transformers One Lorenzo di Bonaventura, che tornerà a produrre il suo secondo film su. Sebbene ci siano stati pochi movimenti pubblici riguardo a2, di Bonaventura ci ha assicurato che le cose si stanno effettivamente muovendo e che una sceneggiatura “non è così lontana”.