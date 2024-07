Roma incendio in una palazzina sulla Portuense | intossicato un anziano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Dalle ore 06:15 circa, i Vigili del fuoco disono impegnati con due squadre e un’autobotte in Via,549 per l’di un appartamento posto al piano terra di unadi uno, utilizzato per ricovero di materiale di vario genere. L’unità abitativa sovrastante, occupata da tre persone anziane, non è stata interessata dal rogo; una di queste è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco ed assicurata alle cure del 118 per leggera intossicazione da fumo. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.