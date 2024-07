Rapinato in pieno centro a Bellaria In manette i due aggressori stranieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sono accusati di rapina aggravata in concorso due cittadinidi 38 e 45 anni arrestati mercoledì pomeriggio dai carabinieri diIgea Marina perché, come ricostruito dai militari, il denunciante: un 55enne originario della Campania, sarebbe stato aggredito dai due lungo una strada indi. Ad assalirlo sarebbero stati proprio due soggetti che, armati di coltello, lo avrebbero derubato del denaro contante che il 55enne aveva con sé in quel momento. In totale i malviventi si sarebbero così impossessati di 350 euro e alcune valute straniere oltre ad altri effetti personali della vittima. Il 55enne, profondamente scosso per l’accaduto, ha quindi allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul luogo della rapina per poi avviare le ricerche dei dueri.