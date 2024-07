Quintana svelato il palio disegnato 10 anni fa Gli arcieri allo Squarcia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ascoli, 26 luglio 2024 – È il giorno di Sant’Anna, quello che tradizionalmente apre i festeggiamenti per il patrono Sant’Emidio e quello in cui convogliano numerosi appuntamentiri. Manca poco, ormai, per la giostra del prossimo 4 agosto e in città cresce l’attesa. Stamattina si alzerà il sipario sulche verrà assegnato al sestiere vincitore delladella tradizione. La presentazione avverrà alle 11 in pinacoteca. Il drappo, che secondo alcune indiscrezioni è davvero suggestivo, è stato realizzato dall’artista ascolano Gaetano Carboni. Il pittore, illustratore e incisore, scomparso nel 2015, diede alla luce ilprima di morire con il desiderio che venisse assegnato al sestiere vincitore delladi agosto 2024.