Parigi 2024 la cerimonia bocciata sui social | La peggiore di sempre

"Pietà, basta così". A giudicare dai commenti comparsi su X (e sugli altri) lad'apertura delle Olimpiadi dinon sembra esser piaciuta molto agli utenti. Tantissimi i commenti negativi piovuti in rete, e che hanno accompagnato gli hashtag #OpeningCeremony e #Paris. Lo show sulla Senna, con la sfilata delle nazionali sui battelli, non ha riscosso troppi consensi: tra le critiche, lo spazio per gli atleti ridotto, gli sportivi ridotti a figure marginali nel megaspettacolo di oltre 4 ore che mette a dura prova la tenuta degli spettatori in loco, con la pioggia che non ha dato tregua, e alcune scelte degli organizzatori. Leggi anche: Stromboli, nuova esplosione registrata dall'Ingv: alta nube e ricaduta di cenere "Lapiù brutta che io ricordi", hanno sentenziato numerosi utenti, con sfumature diverse alle varie latitudini.