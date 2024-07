Olimpiadi Iran respinge accuse Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 luglio 2024) 10.38 La missioneiana presso le Nazioni Unite ha respinto ledi, che ha messo in guardia la Francia riguardo a un 'complotto' di Teheran per attaccare gli atleti israeliani che oggi sfilano con quelli italiani, nel giorno di apertura delledi Parigi. "Atti terroristici non hanno spazio nei principi dei gruppi di resistenza,bugie e inganni non possono cambiare il ruolo dell'accusatore e dell'imputato",ha affermato la missione della Repubblica islamica presso l'Onu.