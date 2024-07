Nipote e nonna riportano in vita la pasta fatta in casa in un borgo del Lazio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 26 luglio 2024) Cosa c’è di più italiano che imparare a fare lacon una?: è evocativo il titolo del New York Times che racconta di un piccolo progetto nato a Palombara Sabina, unmedievale a 40 chilometri da Roma, dove un gruppo di nonne con grembiuli infarinati e mattarelli in mano sta portando avanti una missione: insegnare l'arte dellaa mano. Chiara Nicolanti e sua, Nerina, hanno fondato, sette anni fa, la loro aziendaLive direttamente daloro, in Italia, per insegnare l’arte della cucina tradizionale alle persone di tutto il mondo. Ogni giorno vengono organizzate fino a cinque lezioni, sette giorni su sette, anche in live e on-demand, dove spiegano passo dopo passo il metodo per fare da zero unaperfetta. Dietro le quinte diLive Chiara Nicolanti, 37 anni, è la mente dietroLive.