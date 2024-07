Nasce RigeneRare hub ideato per il recupero di materie prime critiche e metalli preziosi

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lucia Leonessi, Direttore Generale di Confindustria Cisambiente: “La nascita diconsente di mettere a sistema conoscenze e progettualità ambientali” E’ stato presentato alla Camera dei Deputati, il nuovo Hubda Iren per ildi, al fine di dare un impulso ad un settore che sarà strategico per i prossimi decenni. A presentare l’iniziativa Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Luca Dal Fabbro, Presidente Esecutivo del Gruppo Iren, Renato Loiero, Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri, e l’On. Massimiliano De Toma. Ha salutato l’iniziativa anche Lucia Leonessi, Fondatore e Direttore Generale di Confindustria Cisambiente, tra i primi soggetti promotori del nuovo Hub. “La nascita diconsente di mettere a sistema conoscenze e progettualità ambientali.