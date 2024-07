Napoli Di Lorenzo | Sono rimasto per l' amore di questa maglia non per Conte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 - Dopo Mario Giuffredi tocca al diretto interessato: sulla falsariga del suo tumultuoso procuratore, Giovanni Diindice una conferenza stampa che serve a chiudere definitivamente il caso principale dell'estate del, mettendoci la faccia da buon capitano di una squadra chiamata a vivere l'anno del riscatto. Le dichiarazioni di Dinto di poter finalmente parlare: finora se non l'ho fatto non è per mancanza di coraggio, ma per vincoli contrattuali che me lo impedivano". È con queste parole che si apre l'incontro davanti a microfoni e taccuini del terzino, il primo momento saliente del ritiro di Castel di Sangro, il secondo dell'estate azzurra che durerà fino al 9 agosto. Di, dopo i 'convenevoli', passa a spiegare più o meno nel dettaglio le motivazioni che lo avevano portato a voler cambiare aria.