Licenza sospesa per un mese a un bar di Peretola per motivi di ordine pubblico

(Di venerdì 26 luglio 2024) Firenze, 26 luglio 2024 – Il questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha sospeso per sette giorni laa un bar alla periferia di Firenze, nella zona di, ritenuto luogo di ritrovo di clienti con precedenti di polizia. Il decreto è stato adottato a seguito di numerosi controlli eseguiti dai carabinieri da cui è emerso, dopo l'identificazione di diversi clienti, che il bar fosse diventato abituale luogo di ritrovo di persone pericolose e così da «creare evidenti criticità per l'e la sicurezza pubblica». Da oggi, quindi per sette giorni saracinesca abbassata e stop alla somministrazione di bevande e alimenti