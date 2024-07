Lavare il sangue? | Ennio Caggiano l' ultimo delirio no-vax smontato a Zona Bianca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le follie della galassia no-vax continuano a fare disastri anche anni dopo la fine della “fase acuta” di pandemia e relativa psicosi complottista collettiva. A, su Rete 4, si parla del clamoroso caso del medico: prometteva di poter “ripulire” ildei vaccinati a colpi di vitamine e ora è indagato per epidemia a Venezia, perché 10 dei suoi pazienti hanno contatto l'epatite C. «Se non ci fosse di mezzo la salute dei pazienti ci sarebbe da sorridere», commenta l'infettivologo Matteo Bassetti, in collegamento da Genova. «L'epatite C colpisce il fegato ma grazie alla ricerca scientifica oggi ci sono dei farmaci altamente efficaci.