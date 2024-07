Keywords Studios taglia | i traduttori di Call of Duty e Fortnite licenziati dall’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Milano, 27 luglio 2024 – Si occupano di tradurre videogiochi che approdano sulle console di tutto il mondo, del controllo sulla qualità del prodotto, personale altamente qualificato che finora era stato considerato “l’eccellenza dell’area produttiva” del gruppo, la più grande società internazionale specializzata in servizi di supporto per l’industria dei videogiochi. Le scelte Lavoratori che ora vengono “sacrificati per ridurre il costo del personale” come conseguenza, denunciano i sindacati, di una doppia scelta aziendale: quella di “affidare alcune attività umane all’intelligenza” e di trasferire gran parte dell’area produttiva in un mega hub già attivo in Polonia, dove il lavoro costa meno.