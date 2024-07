Juventus Huijsen al Bournemouth | ci siamo la data delle visite|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 luglio 2024) 2024-07-25 22:10:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Ora non ci sono più dubbi: ilmette le mani su Dean, dopo che il centrale classe 2005 – reduce dall’esperienza di 6 mesi in prestito a Roma – si è convinto ad accettare la corte del club di Premier League. Cifre: 20 milioni totali, bonus compresi. Ma si capirà con esattezza più avanti. COSA MANCA – L’obiettivo dellaera liberarsi del ragazzo il prima possibile, a costo anche di sacrificare qualcosina nelle intenzioni iniziali. Il giocatore olandese, che ha scelto tuttavia di difensdere i colori della Spagna, ha aspettato fino all’ultimo chiamate più importanti, tipo il PSG che ha chiesto alla fine soltanto informazioni. Il giocatore voleva decisamente un passo in avanti, senza passare di nuovo dal “via”.