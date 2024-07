Il taglio fresco per l' estate è il mullet e qui ti diciamo perché dovresti farci un pensiero

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) No, non stai vivendo in Ritorno al futuro: iluomo è davvero l’hair cut del momento. Rivisto in chiave moderna, ma sempre caratterizzato da una lunghezza maggiore sulla nuca, è l’hair style audace dal mood Eighties che piace (ancora molto) un po’statement look un po’ per la voglia che trasmette di infrangere le regole. Business in the front, party at the back – ricordano gli esperti di Toni&Guy –è davvero questo lo spirito delcorto uomo e delpiù lungo, unche ha resistito al tempo dopo aver avuto la sua consacrazione negli anni ’80 da David Bowie, colui che ha fatto la storia delindossandolo in modi diversi con abbinamenti di colori davvero insoliti.