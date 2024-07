Il cdm approva il ddl Concorrenza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 luglio 2024) Pedaggi autostradali nelle casse dello Stato, dehors prorogati, sanzioni a taxi e ncc abusivi, contrasto al fenomeno shrinkflation. Queste sono alcune delle misure decise oggi dal consiglio dei Ministri con l’zione del ddl. L’zione del ddl entro la fine del 2024 è strettamente legata al Pnrr per incassare la settima rata che vale 18,2 miliardi di euro. Si tratta del quarto disegno di legge annuale per il Mercato e la, successivo a quelli del 2017, del 2022 e del 2023. Per la prima volta una parte dei pedaggi autostradali andrà nelle casse dello Stato. Soldi quindi che non andranno più ai grandi gruppi concessionari, a cui sarà riconosciuto un canone per far fronte alle spese di manutenzione e dei lavori. Il contrario di quello accaduto fino ad ora.