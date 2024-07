Fine della corsa per i due big del narcotraffico | l' arresto di El Mayo e del figlio di El Chapo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ismael “El” Zambada, leader di lunga data del cartello messicano di Sinaloa, e Joaquín Guzmán López,dell'altro famigerato leader del cartello, El, sono stati arrestati dalle autorità statunitensi in Texas giovedì, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Leader del potente cartello di Sinaloa per decenni insieme a Joaquín “El” Guzmán, Zambada è uno dei più noti narcotrafficanti al mondo, noto per aver gestito le operazioni di contrabbando del cartello mantenendo un profilo basso. Un funzionario federale messicano ha dichiarato all'Associated Press che Zambada e Guzmán López sono arrivati negli Stati Uniti con un aereo privato e si sono consegnati alle autorità.