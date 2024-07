Evasione fiscale solo il 20% delle somme accertate viene poi riscosso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 – L’AgenziaEntrate ha registrato lo scorso anno un record di recupero dell’: sono stati incassati 24,7 miliardi di euro, la somma più alta di sempre. Mail 20%poi materialmente incassato, come ha dichiarato nei giorni scorsi il direttore dell’agenziaEntrate Ernesto Maria Ruffini durante l’audizione in commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Resta quindi un enorme tesoretto da riportare nelle casse del Fisco, cosa però non facile a causa dell’incapienza di molti evasori. man putting money in his pocket Ma andiamo con ordine. Rispetto ad unache si stima tra gli 80 e i 90 miliardi, nel 2023 è stato anche registrato un aumentoversate spontaneamente dai cittadini per i principali tributi gestiti dall’AgenziaEntrate.