Epatite C due giorni di test gratuiti alla Casa di Comunità di via Borgo Palazzo a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024). Al SerD dididi via, 130 – ingresso 10 C), sabato 27 luglio e domenica 4 agosto dalle ore 8 alle ore 12 è possibile sottoporsi allo screening rapido dell’C, con accesso libero e gratuito e senza necessità di prenotazione. Ilprevede il prelievo di una goccia di sangue da un dito, procedura che comporta solo un minimo fastidio nel sito di puntura (finger). Il risultato delè disponibile rapidamente nell’arco di pochi minuti. Oltre al, sarà possibile ricevere una consulenza personalizzata sui rischi dell’C (HCV Hepatitis C Virus) e un opuscolo informativo. L’iniziativa è organizzata dASST Papa Giovanni XXIII in occasione della Giornata mondiale contro l’(World Hepatitis Day), promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si celebra il 28 luglio di ogni anno.