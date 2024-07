Elicotteri Gdf in azione sequestrate 2 piantagioni di marijuana; nel Casertano distrutte 25 tonnellate di droga per 10 milioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDuedisono statea Mondragone, comune del litorale, dalla Guardia di Finanza di Napoli, in particolare dal reparto operativo Aeronavale. L’operè scattata in seguito ad una attività di osserveseguita daglidella sezione aerea, i quali oltre ad individuare i terreni demaniali utilizzati per la coltivillecita, hanno sorpreso anche tre persone intente a curare le. Al blitz hanno partecipato anche i finanzieri della compagnia di Mondragone, che hanno bloccato i malviventi nonostante avessero tentato la fuga nei campi. Al termine dell’opersono state2,5di, di cui 1,1 già essiccata e pronta per il confezionamento – per un valore sul mercato da quasi diecidi euro – due serre e l’attrezzatura utilizzata per la produzione.