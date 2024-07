Divieti e multe per evitare sprechi d’acqua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) I 27 Comuni tra fermano e maceratese che ricadono nel bacino del Tennacola spa non hanno mai avuto problemi di approvvigionamento idrico negli ultimi anni. Ora è arrivato alla cittadinanza l’invito ad adottare comportamenti volti a un uso razionale e ottimale dell’acqua perinutili. Un invito che scaturisce dalla necessità di attuare misure di carattere straordinario e urgente, per governare in modo più incisivo l’uso delle risorse idriche disponibili "al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l’uso alimentare, domestico e igienico". Di conseguenza, è vietato irrigare e annaffiare orti, giardini e prati (l’annaffiatura è consentita solo il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, dalle 22 alle 7), il lavaggio di aree cortilizie e piazzali oltre che il lavaggio di veicoli a motore.