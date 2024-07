Cimitero Qualiano PD | Sei anni di perdita di tempo illusioni e video fake

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024). PD: “La sentenza del Cosiglio di Stato ha messo in luce la vicenda che per sei lunghiha tormentato la nostra comunità” La recente sentenza del Consiglio di Stato ha finalmente messo in luce una vicenda che per sei lunghiha tormentato la nostra comunità. La questione deldi, che ha coinvolto l’attuale amministrazione del sindaco De Leonardis, avrebbe potuto trovare una soluzione moltofa, risparmiando sofferenze e denaro ai cittadini. Seifa, la possibilità di procedere per sospendere il bando delera concreta. Oggi, oltre 1200 anime avrebbero un degno loculo o una cappella gentilizia, se non fosse stato per un capriccio politico.