Chris Hemsworth rilascia un atteso aggiornamento su Tyler Rake 3

(Di venerdì 26 luglio 2024)unsu(Extraction) ha debuttato su Netflix nell’aprile 2020 ed è diventato rapidamente uno dei film originali più visti del servizio di streaming. Diretto da Sam Hargrave e prodotto dai fratelli Russo, il film segue), un mercenario delle operazioni nere incaricato di salvare il figlio rapito di un signore del crimine internazionale. Il film è stato apprezzato per le sue scene d’azione ad alto numero di colpi, in particolare per una ripresa continua di 12 minuti che ha messo in mostra l’esperienza di Hargrave nel coordinamento degli stunt. Sulla scia del successo del primo film,2 (Extraction 2) è uscito nel giugno 2023.