Cerbaia in finale trascinato da super Perri

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Rionetravolge con un netto 4-1 il Rione Centro e conquista l’accesso alla finalissima del Torneo dei Rioni di Lamporecchio in programma venerdì 2 agosto. Giocherà contro la vincente della seconda semi, in programma questa sera, venerdì 26 luglio, tra Rione Levante e Montalbano. Il rioneha dato prova di essere una formazione forte. Sorpresa della serata è stata la punta, autore di una doppietta e di un assist. Rione Centro in serata no, apparso in troppe occasioni lento e poco reattivo. E dire che la gara si era subito messa bene per il Centro, che dopo appena dieci minuti di gioco, al primo affondo offensivo, è passata in vantaggio con un eurogol di Meacci. La conclusione della punta del Centro si è infilata all’incrocio dei pali. Veemente è stata la reazione delche nel giro di un quarto d’ora, ha la forza di capovolgere il risultato.