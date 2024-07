Bombe d’acqua e allagamenti Un piano da 9 milioni di euro per riciclare l’acqua piovana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una vasca volano e di prima pioggia e il potenziamento della rete fognaria per risolvere il problema deglie contrastare gli effetti delle sempre più frequenti violenti piogge. È il progetto del Comune in sinergia con Gruppo Cap che gestisce il servizio idrico integrato. Il, con un investimento di circa 9di, è realizzato nell’area industriale, soggetta a continui. La prima parte del progetto è in fase di conclusione, con la realizzazione della vasca volano e di prima pioggia nell’area agricola all’incrocio fra via Leonardo da Vinci e via Maroncelli, divisa in due comparti. "Il primo è stato progettato per raccogliere le acque di prima pioggia - spiegano dal Comune - che verranno stoccate e rilasciate nella rete fognaria quando l’evento meteorico che le ha prodotte sarà concluso.