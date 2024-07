Battisti e Mogol rivivono a Corniglia grazie al progetto ' Sì Viaggiare'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Un coinvolgente spettacolo dedicato all'opera di Lucio, intitolato 'SìLive', è in programma sabato 27 luglio, alle 21.15, in largo Taragio a. Il concerto è uno degli appuntamenti del XXX Festival provinciale 'I Luoghi della Musica', realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando 'Cultura plurale e sostenibile' e dell’assessorato alla Cultura della Regione Liguria. 'Sì,' è unemozionante, creato da un gruppo di artisti del nostro territorio che ha voluto condividere con il pubblico la propria passione per la musica,unmusicale dedicato all'opera di Lucio, ispirato da elementi specifici del teatro-canzone. Una selezione di canzoni prodotte dal connubio dei due artisti, dal finire degli anni Sessanta fino al 1980.