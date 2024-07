Arrampicata sportiva le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Oggi, venerdì 26 luglio, si alza ufficialmente il sipario sui Giochi della XXXIII Olimpiade di: questa sera ci sarà la cerimonia di apertura con la sfilata di tutti gli atleti di ogni federazione sulla Senna e da sabato avranno inizio tutte le gare, dopo un antipasto nei giorni precedenti con gli sport di squadra che hanno cominciato i loro tornei. L’si svolgerà tutta nella seconda parte di queste, a partire dal 5 agosto. Non saranno moltissime lediper l’Italia, ma indubbiamente la carta più probabile tra i quattro atleti presenti per salire sul podio sarà Matteo Zurloni nello speed. Gli avversari per l’azzurro, campione del mondo lo scorso anno a Berna, saranno diversi a partire dal cinese Wu Peng, lo statunitense Samuel Watson e il thailandese Leonardo Veddriq.