Alessia Pifferi trovato morto l’ex marito | disposta l’autopsia Indaga la Procura

(Di venerdì 26 luglio 2024) Milano, 26 luglio 2024 – Francesco Miranda, l'exdi– la donna condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi – è statosenza vita lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Parea a Milano, nella stessa palazzina in cui viveva la 38enne condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlia Diana, nata da un'altra relazione. Sulla morte dell'uomo, 55 anni e che due giorni prima era stato sottoposta a gastroscopia,la: è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, un atto dovuto per disporre l'autopsia, già effettuata, ed eseguire gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità mediche. A quanto ricostruito, Miranda soffriva da un pò di tempo di dolori allo stomaco e e due giorni prima di morire era stato sottoposto a indagini diagnostiche all'ospedale di Melegnano.