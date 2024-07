World of Warcraft | The War Within novità e aggiornamenti pre-espansione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’aggiornamento pre-diof: The Warè finalmente disponibile, preparando i giocatori per l’imminente esplorazione del centro di Azeroth e la lotta contro le forze del Vuoto. Questo aggiornamento introduce una serie di importantie cambiamenti per i giocatori: Nuova funzionalità: Brigate Le Brigate rappresentano un nuovo sistema di gestione a livello di account che semplifica la gestione del personaggio. Questa funzionalità include: Banca della Brigata: un deposito condiviso tra tutti i personaggi di un account. Imprese condivise: un numero maggiore di imprese sarà condiviso tra i personaggi. Reputazione condivisa: la reputazione sarà unificata a livello di account. Nuova schermata di selezione del personaggio: migliorata per una gestione più intuitiva.