Tutti gli appuntamenti mancati per costruire la pace tra Oriente e Occidente

(Di giovedì 25 luglio 2024) Se noi sapessimo considerare la storia come una stazione dove i treni passano una volta e difficilmente ritornano, ci sapremmo rendere conto della gravità di arrivare in ritardo o di non arrivare proprio. Sono tanti i treni che sono passasti, ma per brevità vorrei partire da quello che oggi nessuno ricorda, e che io chiamo il treno Sadat. Ucciso dai fondamentalisti islamisti, Sadat era pronto a cambiare la storia. La suasarà stata provvisoria, interlocutoria, ma chiaramente avviava un processo, con un interlocutore non facile, l’israeliano Bégin. Oggi Sadat è sparito anche dalle cronache, non il suo assassino, Istanbuli, intestatario di un viale a Teheran. Gli arabi che hanno ritenuto di espellere l’Egitto, e Sadat, dalla Lega Araba hanno condannato i palestinesi a una dura diaspora senza speranza.