Tratto ferroviario Serra San Quirico-Genga Rfi raddoppia con i nuovi lavori programmati

(Di giovedì 25 luglio 2024) Raddoppio, stanno per partire idel lotto 2 (San) mentre la nuova giunta diSantratta con Rfi per ottenere opere compensative. A fare il punto è la maggioranza che sostiene il nuovo sindaco Debora Pellacchia: "Isaranno di prossimo avvio – rimarcano –. È stato reso noto in questi giorni che i tecnici di Rfi inizieranno il giro conclusivo delle trattative degli espropri già avviate nei mesi scorsi, in merito alle valutazioni estimative delle abitazioni che saranno abbattute e, così, ci si avvierà verso l’emissione dei "decreti di esproprio" che decreteranno, imprescindibilmente, la presa in possesso delle aree "utili" ai. In modo leggermente diverso, seppure nella stessa direzione, stanno andando le cose nel lotto 3 (San–Castelplanio).