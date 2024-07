Tragedia nella piscina dell’hotel bimba di 5 anni muore davanti alla mamma e al bagnino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Unaha colpito la comunità di Imola nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 luglio 2024, quando una bambina di soli cinqueè annegataMolino Rosso. La piccola, che si trovava in vacanza con la, è stata vista per l’ultima volta mentre giocava in acqua, prima di scomparire dvista della madre, che si trovava nei pressi. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 17:30. La donna,rmata dmancanza della figlia, ha iniziato a cercarla. >> Nicole trovata mortaal portone: non rispondeva ai genitori, poi la scoperta choc Purtroppo, dopo pochi minuti, la piccola è stata trovata priva di sensi sul fondo della. Il personale, compreso un, è subito intervenuto per tentare di rianimarla. Nonostante i tentativi disperati di soccorso, la situazione era critica.