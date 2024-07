Tiro con l’arco Chiara Rebagliati si fa valere nel ranking round delle Olimpiadi Lim record del mondo decisi i tabelloni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ledi Parigi 2024 sono incominciate anche per ilcon. Si è scesi in pedana per ilfemminile, i cui risultati hanno determinato ivarie competizioni in questa edizione dei Giochi. La sudcoreana Sihyeon Lim si è scatenata sulle 72 frecce e ha firmato il nuovodel: un vertiginoso totale di 694 le ha permesso di ritoccare di due unità il precedente primato che la sua connazionale Chaeyoung Kang deteneva dal 10 giugno 2019. La 21enne sembra essere la donna da battere nella lotta per la conquista della medaglia d’oro, oggi ha ampiamente distaccato la connazionale Suhyeon Nam (688) e la cinese Xiaolei Yang (673).