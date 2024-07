Sinner non andrà alle Olimpiadi | ora tifiamo per la variabile impazzita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Janniknon parteciperàdi Parigi. La notizia del ritiro del numero 1 del mondo dai tornei di singolare e doppio (con Lorenzo Musetti) brucia più delle sue tonsille. Alla sua delusione annunciata sui social è seguita quella di metà dei tifosi del tennis azzurro; l’altra metà è impegnata a criticare la scelta, o trasformandosi in medici (in questo siamo plurimedagliati olimpici) a giudicare troppo debole la patologia per giustificarne il ritiro e criticare i due giorni di mare chesi è concesso la settimana scorsa. Stiamo tutti a parlare dima, anche nella sfortuna visto che comunque perdiamo un giocatore che una medaglia poteva regalarcela dopo 100 anni (il bronzo di Uberto Luigi de Morpurgo proprio a Parigi nel 1924), possiamo andare oltre e leggerci qualcosa di positivo in questa situazione.