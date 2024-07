San Silvio decollato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 luglio 2024) I luoghi pubblici hanno un’importanza collettiva a cui dedicare nomi condivisi da tutti Ma le polemiche sull’intitolazione dello scalo di Malpensa a Berlusconi ci ricordano che nel Paese la toponomastica ha un senso sbiadito. Come la nostra identità. La guerra sull’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa aBerlusconi ha riproposto due o tre questioni ricorrenti nella vita e nella storia del nostro Paese. Non s’intitola un luogo pubblico a personaggi divisivi, dicono gli antiberlusconiani; la stessa motivazione rese improponibile la candidatura di Berlusconi al Quirinale. Tesi discutibile ma rispettabile, se non fosse per i precedenti che la smentiscono: l’Italia è piena di viali e vie dedicate a Palmiro Togliatti che fu leader comunista d’opposizione, personaggio altamente controverso e divisivo.