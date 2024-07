Rugby a 7 colpi di scena ai quarti di finale Olimpiadi! All Blacks e Argentina eliminate in semifinale vanno Sudafrica Francia Fiji e Australia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Seconda giornata del torneo dia sette alledi Parigi 2024 e nella serata di oggi si sono disputati idiche hanno decretato le quattro formazioni che sabato si giocheranno la medaglia d’oro. Ecco come è andata. Il primo quarto divedeva in campo la Nuova Zelanda, che aveva dominato il proprio girone, e il, entrato nella seconda fase come seconda migliore terza dei gironi. Le due formazioni si erano già affrontate ieri, con gli All7s vincenti. Ma i Blitzbokke oggi hanno cambiato ritmo e nel primo tempoa segno con Davids e Leyds, scappando sul 14-0. A tempo scaduto è Knewstubb ad accorciare per la Nuova Zelanda. Nella ripresa ci provano i neozelandesi, ma la difesana regge l’urto, il punteggio non cambia e ilelimina gli All7s e va in semivincendo 14-7.