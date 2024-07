Riccione Beach Battle | il freestyle inline si accende

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Tutto pronto per ospitare dal 26 luglio la 3a edizione della. Dopo le tappe italiane di Milano e Senigallia la competizione internazionale diapproda aper l'ultima e decisiva tappa prima dei mondiali World Skate a Roma. Si parte venerdì pomeriggio nella struttura del Play hall diper una tre giorni imperdibile di rotelle. Cento gli atleti provenienti da sette paesi diversi. Tra loro anche la campionessa del mondo in carica Viola Luciani. Ci attendono vere e proprie battaglie a colpi di trick su una sola ruota per salire in vetta al ranking mondiale ed avere accesso prioritario alle piste della capitale. Il Pattinaggio, organizzatore dell’evento, sarà presente con numerosi atleti di altissimo livello. Per loro tappa conclusiva di una stagione sportiva ricca di successi.