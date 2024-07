Olimpiadi Invernali 2030 | Torino ospiterà le gare di pattinaggio di velocità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sarà l’Oval diad ospitare ledidialle, in programma sulle Alpi francesi. A renderlo noto, direttamente da Parigi, è stato il sindaco di, Stefano Lo Russo. “Ci rende molto fieri questa notizia, che arriva dopo mesi di lavoro in sinergia con la Regione Piemonte. Insieme al presidente Cirio abbiamo avviato un’interlocuzione con il comitato olimpico francese oltre che con la Francia, mettendo a disposizione i nostri impianti – ha dichiarato – Come già fatto nel 2006, l’Oval accoglierà atlete e atleti da tutto il mondo anche nelper la specialità olimpicodi. Il ritorno dei Giochisul nostro territorio, che continua nel suo cammino che la porta al centro dei grandi eventi sportivi internazionali, ci riempie d’orgoglio“.