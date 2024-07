Napoli-Chiesa svolta definitiva | arriva l’annuncio sul futuro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Quale sarà ildi Federicolaproprio in queste ore, un club è pronto a chiudere per l’attaccante della Juventus. Che Federicosia destinato a lasciare la Juventus sembra un dato di fatto ormai conclamato da settimane, con l’attaccante che non rientra nei piano di Thiago Motta e che dunque lascerà la squadra bianconera da qui ai prossimi mesi. L’eventualità di un passaggio alsi è palesata nel corso del tempo, con la squadra azzurra che avrebbe potuto inserireall’interno dello scacchiere di Conte dandogli un ruolo importante. Eppure, già dall’inizio si era capito chevolesse giocare la Champions League, elemento che poneva ilin una condizione di sfavore per un’eventuale trattativa. In questi minutino conferma suldell’attaccante della Juventus che, con ogni probabilità, non sarà azzurro.